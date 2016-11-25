Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора TASSKlT_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора TASSKlT.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора TASSKlT_HTF.ex5 содержит индикатор TASSKlT.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора TASSKlT в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\TASSKlT.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору

Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\TASSKlT" ,ADXperiod1,ADXperiod2,ADXperiod3);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор TASSKlT_HTF