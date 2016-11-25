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Индикаторы

TASSKlT_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора TASSKlT_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора TASSKlT.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора TASSKlT_HTF.ex5 содержит индикатор TASSKlT.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора TASSKlT в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\TASSKlT.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору

Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\TASSKlT",ADXperiod1,ADXperiod2,ADXperiod3);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор TASSKlT_HTF

Рис.1. Индикатор TASSKlT_HTF

MA Cross MA Cross

Советник работает на пересечении двух iMA.

PROphet PROphet

Советник PROphet состоит из двух независимых друг от друга линейных перцептронов.

Fractal_ADX_HTF Fractal_ADX_HTF

Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Fractal_ADX_Cloud Exp_Fractal_ADX_Cloud

Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud.