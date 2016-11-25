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TASSKlT_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора TASSKlT_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора TASSKlT.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора TASSKlT_HTF.ex5 содержит индикатор TASSKlT.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора TASSKlT в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\TASSKlT.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор TASSKlT_HTF
Советник работает на пересечении двух iMA.PROphet
Советник PROphet состоит из двух независимых друг от друга линейных перцептронов.
Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Fractal_ADX_Cloud
Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud.