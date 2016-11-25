Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_ADX_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_ADX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_ADX_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_ADX.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_ADX в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\Fractal_ADX.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору

Ind_Handle= iCustom ( Symbol (),TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_ADX" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикаторы Fractal_ADX_HTF и Fractal_ADX_Cloud_HTF