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Индикаторы

Fractal_ADX_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_ADX_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_ADX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_ADX_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_ADX.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_ADX в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору

Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_ADX",e_period,normal_speed,IPC,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикаторы Fractal_ADX_HTF и Fractal_ADX_Cloud_HTF

Рис.1. Индикаторы Fractal_ADX_HTF и Fractal_ADX_Cloud_HTF

TASSKlT_HTF TASSKlT_HTF

Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MA Cross MA Cross

Советник работает на пересечении двух iMA.

Exp_Fractal_ADX_Cloud Exp_Fractal_ADX_Cloud

Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud.

10 pips 10 pips

Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.