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Fractal_ADX_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal_ADX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_ADX_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_ADX.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора Fractal_ADX_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_ADX.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractal_ADX в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\Fractal_ADX.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикаторы Fractal_ADX_HTF и Fractal_ADX_Cloud_HTF
Индикатор TASSKlT с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MA Cross
Советник работает на пересечении двух iMA.
Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud.10 pips
Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.