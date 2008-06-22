CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Psychological - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5530
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор переписан с FXAccuCharts на MT4.


Psychological

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8197

CandRelation CandRelation

Попытка формализировать три параметра свечи - верхнюю, нижнюю тени и тело.

Weekly_HILO. Weekly_HILO.

Индикатор Weekly_HILO. Показывает HiGH и LOW цены.

MoR MoR

Индикатор MoR.

Паттерн MACD - голова и плечи. Хорошо но редко. Паттерн MACD - голова и плечи. Хорошо но редко.

Торговая стратегия работающая на патерне MACD "голова и плечи"