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JBrainTrend1Stop_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор JBrainTrend1Stop с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Для алертов, почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон в коде индикатора были сделаны следующие изменения:
- Во входные параметры индикатора дописаны новые входные переменные
input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала input bool SoundON=true; //Разрешение алерта input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
- Добавлены три новые функции BuySignal(), SellSignal() и GetStringTimeframe() в конец индикаторного кода//+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname, // текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
double &BuyArrow[], // индикаторный буфер с сигналами для растущего тренда
double &SellArrow[], // индикаторный буфер с сигналами для падающего тренда
const int Rates_total, // текущее количество баров
const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
const double &Close[], // цена закрытия
const int &Spread[]) // спред
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SellArrow[index1] && SellArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && BuyArrow[index] && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname, // текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
double &SellArrow[], // индикаторный буфер с сигналами для падающего тренда
double &BuyArrow[], // индикаторный буфер с сигналами для растущего тренда
const int Rates_total, // текущее количество баров
const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
const double &Close[], // цена закрытия
const int &Spread[]) // спред
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(BuyArrow[index1] && BuyArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && SellArrow[index] && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получение таймфрейма в виде строки |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- В блоке OnCalculate() после циклов расчёта индикатора добавлена пара обращений к функциям BuySignal() и SellSignal() //---
BuySignal("JBrainTrend1Stop_Alert",BuyStopBuffer,SellStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("JBrainTrend1Stop_Alert",SellStopBuffer,BuyStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Где BuyStopBuffer и SellStopBuffer — это имена индикаторных буферов для хранения сигналов растущего и падающего трендов (линии стопов для лонгов и шортов). В индикаторных буферах при отсутствии соответствующего тренда в качестве пустых значений должны присутствовать либо нули, либо EMPTY_VALUE.
Предполагается, что в коде индикатора в блоке OnCalculate() будет использовано всего по одному обращению к функциям BuySignal() и SellSignal().
Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMA.mq5.
Рис.1. Индикатор JBrainTrend1Stop_Alert на графике
Рис.2. Индикатор JBrainTrend1Stop_Alert. Подача алерта
Индикатор XMA_BBxATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen
Торговая система Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen на основе изменения цвета индикатора JBrainTrend1Stop с доливками по тренду.
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