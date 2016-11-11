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Индикаторы

JBrainTrend1Stop_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Трендовый индикатор JBrainTrend1Stop с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Для алертов, почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон в коде индикатора были сделаны следующие изменения:

  1. Во входные параметры индикатора дописаны новые входные переменные
    input uint NumberofBar=1;//Номер бара для подачи сигнала
input bool SoundON=true; //Разрешение алерта
input uint NumberofAlerts=2;//Количество алертов
input bool EMailON=false; //Разрешение почтовой отправки сигнала
input bool PushON=false; //Разрешение отправки сигнала на мобильный
  2. Добавлены три новые функции BuySignal(), SellSignal() и GetStringTimeframe() в конец индикаторного кода
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Buy signal function                                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void BuySignal(string SignalSirname,      // текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
                   double &BuyArrow[],        // индикаторный буфер с сигналами для растущего тренда
                   double &SellArrow[],       // индикаторный буфер с сигналами для падающего тренда
                   const int Rates_total,     // текущее количество баров
                   const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
                   const double &Close[],     // цена закрытия
                   const int &Spread[])       // спред
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool BuySignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(SellArrow[index1] && SellArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && BuyArrow[index] && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
       if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
          if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
          if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
         }

    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Sell signal function                                             |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void SellSignal(string SignalSirname,      // текст имени индикатора для почтовых и пуш-сигналов
                    double &SellArrow[],       // индикаторный буфер с сигналами для падающего тренда
                    double &BuyArrow[],        // индикаторный буфер с сигналами для растущего тренда
                    const int Rates_total,     // текущее количество баров
                    const int Prev_calculated, // количество баров на предыдущем тике
                    const double &Close[],     // цена закрытия
                    const int &Spread[])       // спред
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool SellSignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(BuyArrow[index1] && BuyArrow[index1]!=EMPTY_VALUE && SellArrow[index] && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
       if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
          if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
          if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|  Получение таймфрейма в виде строки                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
      {
    //----
       return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
    //----
      }
  3. В блоке OnCalculate() после циклов расчёта индикатора добавлена пара обращений к функциям BuySignal() и SellSignal()
    //---    
       BuySignal("JBrainTrend1Stop_Alert",BuyStopBuffer,SellStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
       SellSignal("JBrainTrend1Stop_Alert",SellStopBuffer,BuyStopBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //---  

Где BuyStopBuffer и SellStopBuffer — это имена индикаторных буферов для хранения сигналов растущего и падающего трендов (линии стопов для лонгов и шортов). В индикаторных буферах при отсутствии соответствующего тренда в качестве пустых значений должны присутствовать либо нули, либо EMPTY_VALUE.

Предполагается, что в коде индикатора в блоке OnCalculate() будет использовано всего по одному обращению к функциям BuySignal() и SellSignal().

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMA.mq5.


Рис.1. Индикатор JBrainTrend1Stop_Alert на графике

Рис.1. Индикатор JBrainTrend1Stop_Alert на графике

Рис.2. Индикатор JBrainTrend1Stop_Alert. Подача алерта

Рис.2. Индикатор JBrainTrend1Stop_Alert. Подача алерта

XMA_BBxATR_Cloud_HTF XMA_BBxATR_Cloud_HTF

Индикатор XMA_BBxATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen

Торговая система Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen на основе изменения цвета индикатора JBrainTrend1Stop с доливками по тренду.

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