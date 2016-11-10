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Exp_Bezier_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_Bezier_ReOpen на основе изменения цвета индикатора Bezier с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Bezier.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Доработанный стандартный индикатор Bollinger Bands®, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.EnvelopesATR_Cloud_HTF
Индикатор EnvelopesATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система Exp_JBrainTrend1Stop_ReOpen на основе изменения цвета индикатора JBrainTrend1Stop с доливками по тренду.XMA_BBxATR_Cloud_HTF
Индикатор XMA_BBxATR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.