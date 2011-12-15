CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JBrainTrend1Stop - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4151
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, строящий линии уровней Stop Loss по данным популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

Многие отказывались от обычного BrainTrend1Stop (BT1S), т.к. эта система рисует много ложных сигналов. Для решения этой проблемы нужно было использовать фильтры и загружать график дополнительными индикаторами. В данном индикаторе эта проблема решена при помощи JMA-сглаживания ценовых таймсерий, использованных в расчете индикатора.

В результате индикатор стал более стабильным. Благодаря JMA-сглаживанию ложных сигналов стало намного меньше и такие участки теперь воспринимаются системой как флетовые, а чувствительность системы к волатильности рынка можно теперь регулировать параметром "Length_". По сравнению с обычным ВТ1S, новый индикатор смотрится на графике как более надежная система. Можно даже сказать, что это новая трендследящая система.

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMA.mq5.

Индикатор JBrainTrend1Stop

JBrainTrendSig1 JBrainTrendSig1

Сигнальный индикатор из популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

JBrainTrend1 JBrainTrend1

Трендовый индикатор популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

ColorStdDev ColorStdDev

Максимально наглядный индикатор силы тренда на базе индикатора Standard Deviation.

JCFBaux JCFBaux

Осциллятор из серии Моментумов.