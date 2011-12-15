Ставь лайки и следи за новостями
JBrainTrend1Stop - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор, строящий линии уровней Stop Loss по данным популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.
Многие отказывались от обычного BrainTrend1Stop (BT1S), т.к. эта система рисует много ложных сигналов. Для решения этой проблемы нужно было использовать фильтры и загружать график дополнительными индикаторами. В данном индикаторе эта проблема решена при помощи JMA-сглаживания ценовых таймсерий, использованных в расчете индикатора.
В результате индикатор стал более стабильным. Благодаря JMA-сглаживанию ложных сигналов стало намного меньше и такие участки теперь воспринимаются системой как флетовые, а чувствительность системы к волатильности рынка можно теперь регулировать параметром "Length_". По сравнению с обычным ВТ1S, новый индикатор смотрится на графике как более надежная система. Можно даже сказать, что это новая трендследящая система.
Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMA.mq5.
