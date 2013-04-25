Индикатор разворота тренда Discipline. Сам индикатор представлен гистограммой, цвет которой соответствует направлению тренда. Индикатор генерирует сигналы для открывания позиций в виде стрелок и сигналы выхода из позиций в виде крестовых ромбов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2008.

Рис.1 Индикатор Discipline