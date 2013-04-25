Смотри, как бесплатно скачать роботов
Discipline - индикатор для MetaTrader 5
- 5705
Индикатор разворота тренда Discipline. Сам индикатор представлен гистограммой, цвет которой соответствует направлению тренда. Индикатор генерирует сигналы для открывания позиций в виде стрелок и сигналы выхода из позиций в виде крестовых ромбов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2008.
Рис.1 Индикатор Discipline
Waddah_Attar_Hidden_Levels
Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикамVM - Volatility Measure
Скрипт поиска наивысших, наименьших и средних значений размера свечей.
Fractal_Level_Xrust
Индикатор строит горизонтальные линии на уровне последних фракталов вверх и вниз.Exp_MUV_NorDIFF_Cloud
Торговая система с использованием индикаторов XMUV и MUV_NorDIFF_Cloud.