CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Скрытые уровни Waddah Attar - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10181
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8226

Интерполяционный полином Лагранжа Интерполяционный полином Лагранжа

Применение интерполяционного полинома Лагранжа на FOREX

Советник по линиям Демарка Советник по линиям Демарка

Этот эксперт основан на известном индикаторе DeMark Lines.

Waddah Attar Def RSI Waddah Attar Def RSI

Данный индикатор показывает тип тренда.

LotsRisk LotsRisk

Высчитывание количества лотов с учетом возможного убытка. Максимальная сумма убытка указывается в процентах от текущего баланса