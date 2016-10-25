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Exp_X2MA_JJRSX - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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2948
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Трендовая торговая система Exp_X2MA_JJRSX построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJJRSX. По индикатору ColorX2MA определяется направление основного медленного тренда, а по индикатору ColorJJRSX — момент совершения сделки, когда происходит изменение направления быстрого тренда. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

  1. Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
  2. Произошла смена направления быстрого тренда.

Входные параметры эксперта:

//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора эксперта |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Управление торговлей"; //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input string MustTrade="Разрешения торговли"; //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
input bool BuyPosOpen=true; //Разрешение для входа в лонг
input bool SellPosOpen=true; //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА"; //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //1 Период графика для тренда
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //метод усреднения первого сглаживания
input uint Length1=12; //глубина первого сглаживания
input int Phase1=15; //параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //метод усреднения второго сглаживания
input uint Length2=5; //глубина второго сглаживания
input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала входа
input bool BuyPosClose=true; //Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool SellPosClose=true; //Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА"; //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Период графика для входа
input uint JurXPeriod=8; //период JurX
input uint JMAPeriod=3; //период JMA
input int JMAPhase=100; //параметр усреднения JMA,
// для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_; //ценовая константа
input uint SignalBar_=1;//номер бара для получения сигнала входа
input bool BuyPosClose_=false; //Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool SellPosClose_=false; //Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы ColorJJRSX_HTF и ColorX2MA_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJJRSX.ex5 и ColorJJRSX_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD, медленный тренд на H4, вход по быстрому тренду по M30:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

ColorJJRSX_HTF ColorJJRSX_HTF

Индикатор ColorJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Zigzag2_R_Color_Price Zigzag2_R_Color_Price

Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.

ZigZagOnParabolic_Arrows ZigZagOnParabolic_Arrows

Зигзаг ZigZagOnParabolic с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Zigzag2_R_Color_HTF Zigzag2_R_Color_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.