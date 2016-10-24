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Exp_X2MA_JFatl - эксперт для MetaTrader 5
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Трендовая торговая система Exp_X2MA_JFatl построена на основе сигналов двух индикаторов: ColorX2MA и ColorJFatl. По индикатору ColorX2MA определяется направление основного медленного тренда, а по индикатору ColorJFatl — момент совершения сделки, когда происходит изменение направления быстрого тренда. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:
- Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают;
- Произошла смена направления быстрого тренда.
Входные параметры эксперта:
//| Входные параметры индикатора эксперта |
//+-------------------------------------------------+
input string Trade="Управление торговлей"; //+============== УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ==============+
input double MM=0.1; //Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке
input MarginMode MMMode=LOT; //способ определения размера лота
input uint StopLoss_=1000; //стоплосс в пунктах
input uint TakeProfit_=2000; //тейкпрофит в пунктах
input string MustTrade="Разрешения торговли"; //+============== РАЗРЕШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ==============+
input int Deviation_=10; //макс. отклонение цены в пунктах
input bool BuyPosOpen=true; //Разрешение для входа в лонг
input bool SellPosOpen=true; //Разрешение для входа в шорт
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора фильтра |
//+-------------------------------------------------+
input string Filter="ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА"; //+============== ПАРАМЕТРЫ ТРЕНДА ==============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //1 Период графика для тренда
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //метод усреднения первого сглаживания
input uint Length1=12; //глубина первого сглаживания
input int Phase1=15; //параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //метод усреднения второго сглаживания
input uint Length2=5; //глубина второго сглаживания
input int Phase2=15; //параметр второго сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input uint SignalBar=1; //номер бара для получения сигнала входа
input bool BuyPosClose=true; //Разрешение для выхода из лонгов по тренду
input bool SellPosClose=true; //Разрешение для выхода из шортов по тренду
//+-------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора входа |
//+-------------------------------------------------+
input string Input="ПАРАМЕТРЫ ВХОДА"; //+=============== ПАРАМЕТРЫ ВХОДА ===============+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Период графика для входа
input uint iLength=5; // глубина JMA сглаживания
input int iPhase=100; // параметр JMA сглаживания,
//---- изменяющийся в пределах -100 ... +100,
//---- влияет на качество переходного процесса;
input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input uint SignalBar_=1;//номер бара для получения сигнала входа
input bool BuyPosClose_=false; //Разрешение для выхода из лонгов по сигналу
input bool SellPosClose_=false; //Разрешение для выхода из шортов по сигналу
//+-------------------------------------------------+
Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.
Индикаторы ColorJFatl_HTF и ColorX2MA_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов ColorX2MA.ex5, ColorX2MA_HTF.ex5, ColorJFatl.ex5 и ColorJFatl_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY, медленный тренд на H4, вход по быстрому тренду по M30:
Рис. 2. График результатов тестирования
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора XMACandles.Exp_XMACandles
Эксперт Exp_XMACandles построен на основе сигналов индикатора XMACandles.
Индикатор Zigzag2_R_Color с ценовыми метками значений вершин зигзага.ColorJJRSX_HTF
Индикатор ColorJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.