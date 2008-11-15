Описание:



Интерполяционный полином Лагранжа применяется для определения функции по заданным точкам. По сути, индикатор берет координаты точек между extern int begin и extern int end(на графике обозначены красной и синей линиями), и с помощью итреполяционного полинома Лагранжа вычисляет координаты последующих точек.

Параметры:



begin - номер бара, начиная с которого выбираются координаты точек для интерполяции. Обозначается красной линией



end - номер бара на котором заканчивается выбор координат точек для интерполяции. Обозначается синей линией



numPrognoz - количество точек справа и слева от begin и end, которые вычисляются с помощью полинома Лагранжа.





Замечания: