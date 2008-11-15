CodeBaseРазделы
Индикаторы

Интерполяционный полином Лагранжа - индикатор для MetaTrader 4

Oleksandr | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Описание:

Интерполяционный полином Лагранжа применяется для определения функции по заданным точкам. По сути, индикатор берет координаты точек между extern int begin и extern int end(на графике обозначены красной и синей линиями), и с помощью итреполяционного полинома Лагранжа вычисляет координаты последующих точек.

Параметры:

begin - номер бара, начиная с которого выбираются координаты точек для интерполяции. Обозначается красной линией

end - номер бара на котором заканчивается выбор координат точек для интерполяции. Обозначается синей линией

numPrognoz - количество точек справа и слева от begin и end, которые вычисляются с помощью полинома Лагранжа.


Замечания:

  • (end-begin)=степень полинома. То есть, если расстояние между begin и end равно двум, то графиком будет парабола, если трем -гипербола и т. д.
  • (begin-numPrognoz) должно быть больше нуля, т. к. числа от begin до begin-numPrognoz определяют номера баров, для которых рисуется ф-ция. Кстати, возможно кто-нибудь знает как рисовать на минус первом баре?
