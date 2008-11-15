CodeBaseРазделы
Waddah Attar Def RSI - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
11992
(10)
Если зеленая линия выше нулевой - тренд восходящий.

Если зеленая линия ниже нулевой - тренд нисходящий.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7424

