Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности.