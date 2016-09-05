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FloatPivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FloatPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FloatPivot.mq5.
Рис.1. Индикатор FloatPivot_HTF
XvaMA
Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.PriceChannel_Stop_Digit_HTF
Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
FloatPivot_Digit
Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.RSICandleV2
Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности.