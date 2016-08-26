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StochasticDiff - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
DesO'Regan
Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями Стохастического осциллятора в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор StochasticDiff
Price_Compare
Изящное и шустрое сравнение double-значений "цены".RVIDiff
Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями осциллятора RVI в виде цветной гистограммы.
XTrendlessOS_HTF
Индикатор XTrendlessOS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.STLMCandle
Цифровой фильтр STLM в свечном виде.