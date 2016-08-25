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Exp_wlxBW5Zone - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора wlxBW5Zone. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного значка индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора wlxBW5Zone.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.SlipPage
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями осциллятора RVI в виде цветной гистограммы.Price_Compare
Изящное и шустрое сравнение double-значений "цены".