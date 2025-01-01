- Выражения
- Арифметические операции
- Операции присваивания
- Операции отношения
- Логические операции
- Побитовые операции
- Другие операции
- Приоритеты и порядок операций
Логическое значение ЛОЖЬ представляется целым нулевым значением, а значение ИСТИНА представляется любым ненулевым.
Значением выражений, содержащих операции отношения или логические операции, являются ЛОЖЬ(0) или ИСТИНА(1).
Истина, если a равно b a == b;
Нельзя сравнивать два вещественных числа на равенство друг другу. В большинстве случаев два вроде бы одинаковых числа могут оказаться неравными из-за разницы значения в 15-ом знаке после запятой. Для корректного сравнения двух вещественных чисел необходимо сравнивать нормализованную разницу этих чисел с нулевым значением.
Пример:
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
