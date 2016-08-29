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XChannel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XChannel.mq5.
Рис.1. Индикатор XChannel_HTF
AFL_WinnerV2
Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.JSatl
Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.
XPFE_HTF
Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ATR_Channels_HTF
Индикатор ATR_Channels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.