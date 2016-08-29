Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.

Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.