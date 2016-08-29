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Индикаторы

XChannel_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1681
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XChannel.mq5.

Рис.1. Индикатор XChannel_HTF

Рис.1. Индикатор XChannel_HTF

AFL_WinnerV2 AFL_WinnerV2

Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.

JSatl JSatl

Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.

XPFE_HTF XPFE_HTF

Индикатор XPFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ATR_Channels_HTF ATR_Channels_HTF

Индикатор ATR_Channels с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.