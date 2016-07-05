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Индикаторы

JFatl_Digit_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом JFatl_Digit High и Low ценового ряда.

При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Ценовыми метками обозначены последние значения канала, используемые в качестве пробойных уровней.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JFatl_Digit_System

Рис.1. Индикатор JFatl_Digit_System

Exp_Fisher_org_v1 Exp_Fisher_org_v1

Эксперт Exp_Fisher_org_v1 построен на основе сигналов осциллятора Fisher_org_v1.

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.

Volume_Weighted_MA_Digit_System Volume_Weighted_MA_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала, построенного на обработанных алгоритмом Volume_Weighted_MA_Digit High и Low ценового ряда.

Fisher_org_v1_Sign_Alert Fisher_org_v1_Sign_Alert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Fisher_org_v1 с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.