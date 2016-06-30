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Exp_Volume_Weighted_MA_StDev - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки индикатора. Сигнал выхода из сделки формируется, если направление изменения индикатора противоположно открытой позиции.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.iStochKomposterAlert
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.Fisher_org_v1
Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.