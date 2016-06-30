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Советники

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2420
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Volume_Weighted_MA_StDev.mq5 (11.17 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Volume_Weighted_MA_StDev.mq5 (15.79 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной точки индикатора. Сигнал выхода из сделки формируется, если направление изменения индикатора противоположно открытой позиции.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

iStochKomposterAlert iStochKomposterAlert

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического стохастического осциллятора с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Универсальный трейлинг-стоп Универсальный трейлинг-стоп

Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.

Fisher_org_v1 Fisher_org_v1

Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.