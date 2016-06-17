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Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.mq5.
Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF
Exp_iWPRSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.Chaikin_Volatility_Stochastic
Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации.
Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic
Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.Exp_iStochKomposter
Торговая система, построенная на сигналах индикатора iStochKomposter.