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Индикаторы

Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1840
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.mq5.

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Рис.1. Индикатор Chaikin_Volatility_Stochastic_HTF

Exp_iWPRSign Exp_iWPRSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iWPRSign.

Chaikin_Volatility_Stochastic Chaikin_Volatility_Stochastic

Автор этого индикатора, анализируя поведение индекса волатильности Чайкина, задавался вопросом о том, как он будет себя вести, если его модифицировать и применить к нему процесс стохастизации.

Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic

Эксперт Exp_Chaikin_Volatility_Stochastic построен на основе изменения цвета индикатора Chaikin_Volatility_Stochastic.

Exp_iStochKomposter Exp_iStochKomposter

Торговая система, построенная на сигналах индикатора iStochKomposter.