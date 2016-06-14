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ColorRsiMACD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorRsiMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorRsiMACD.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorRsiMACD_HTF
ColorJFatl_Digit_HTF
Индикатор ColorJFatl_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorRsiMACD
Гистограмма MACD, построенная на разнице осциллятора RSI и его усреднения.
Exp_ColorRsiMACD
Эксперт Exp_ColorRsiMACD построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы ColorRsiMACD.Directed_Movement_Candle
Индикатор Directed_Movement в свечном виде.