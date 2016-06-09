Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Williams’ Percent Range.

Сглаженный быстрый цифровой фильтр ColorJFatl с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

Индикатор ColorJFatl_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.