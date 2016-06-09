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ColorX2MA_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorX2MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorX2MA_Digit.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorX2MA_Cloud_HTF
Сглаженный индикатор быстрого тренда JFatl с заливкой пространства графика цветным фоном.iWPRSign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности классического осциллятора Williams’ Percent Range.
Сглаженный быстрый цифровой фильтр ColorJFatl с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.ColorJFatl_Cloud_HTF
Индикатор ColorJFatl_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.