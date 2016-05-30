Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_Directed_Movement на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG.

Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.

Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.