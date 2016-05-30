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Индикаторы

PriceChannel_Stop_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1952
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор PriceChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PriceChannel_Stop.mq5.

Рис.1. Индикатор PriceChannel_Stop_HTF

Рис.1. Индикатор PriceChannel_Stop_HTF

Exp_ROC2_VG Exp_ROC2_VG

Эксперт Exp_Directed_Movement на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG.

ROC2_VG_HTF ROC2_VG_HTF

Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

TSICloud TSICloud

Осциллятор, выполненный в виде облака, построенный на основе отношения двух разнопериодных сглаженных моментумов.

T3Taotra_HTF T3Taotra_HTF

Индикатор T3Taotra с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.