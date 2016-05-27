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XEnvelopes_Digit_Grid - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Envelopes с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XEnvelopes_Digit_Grid
Индикатор TrendX можно использовать для входа/выхода из рынка.ROC2_VG
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов (и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.
Индикатор ROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ROC2_VG
Эксперт Exp_Directed_Movement на основе изменения цвета индикатора ROC2_VG.