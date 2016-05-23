Реальный автор:

Dodonov Vitalii

Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.05.2012.

Рис.1. Индикатор M2_MA