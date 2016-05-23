Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
M2_MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1977
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Dodonov Vitalii
Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.05.2012.
Рис.1. Индикатор M2_MA
MaChannel
Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде.Q2MA
Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака.