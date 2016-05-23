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Индикаторы

M2_MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1977
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
M2_MA.mq5 (7.31 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
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Реальный автор:

Dodonov Vitalii

Сглаженная нетривиальная линейная комбинация из EMA и LWMA усреднений.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.05.2012.

Рис.1. Индикатор M2_MA

Рис.1. Индикатор M2_MA

MaChannel MaChannel

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в NRTR виде.

Q2MA Q2MA

Простой трендовый индикатор на базе двух скользящих средних в виде цветного облака.

Q2MA_HTF Q2MA_HTF

Индикатор Q2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Q2MA Exp_Q2MA

Эксперт Exp_Q2MA построен на основе изменения цвета индикатора Q2MA.