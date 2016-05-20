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Exp_CCI_Woodies - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:
input bool Invert=false; //Торговля против тренда
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CCI_Woodies.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H6:
Рис.2. График результатов тестирования
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