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Exp_CCI_Woodies - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1997
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_CCI_Woodies.mq5 (7.56 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
CCI_Woodies.mq5 (6.81 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора CCI_Woodies. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. В эксперте добавлен входной параметр, позволяющий торговать против тренда:

input bool       Invert=false;          //Торговля против тренда

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CCI_Woodies.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H6:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

AsymmetricStochNR_Cloud_HTF AsymmetricStochNR_Cloud_HTF

Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Q2MA Q2MA

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