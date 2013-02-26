CodeBaseРазделы
b-clock - индикатор для MetaTrader 5

Totom Sukopratomo
7440
(84)
Переконвертирован из b-clock.mq4. Оригинальный MQL4 код можно найти по ссылке https://www.mql5.com/en/code/9124.

Этот индикатор вычисляет время до появления новой свечи. Индикатор отображает в левом верхнем углу графика время в минутах и секундах в виде строки, а на последней свечке при помощи двух чисел (минуты:секунды). Это очень полезно для тех трейдеров, которым необходимо открывать позиции именно с появлением новых свечей.

Основная идея - показать сколько времени осталось до появления новой свечи:

Время появления = (Время открытия текущей свечи + Текущий таймфрейм) - Текущее время

Входные параметры:

  • ShowComment: нужно установить "false", чтобы скрыть комментарий в левом углу графика.
  • FontColor: цвет текста. Этот цвет используется только для текста, который отображается справа от формирующейся свечи.
  • FontSize: размер текста, отображаемого справа от формирующейся свечи.
  • FontName: название шрифта (например, "Arial" или "Arial Bold").
  • Offset: значение отступа - через сколько пипсов от формирующейся свечи текст времени должен отображаться.

b-clock

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1552

