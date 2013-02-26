Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
b-clock - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7440
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Переконвертирован из b-clock.mq4. Оригинальный MQL4 код можно найти по ссылке https://www.mql5.com/en/code/9124.
Этот индикатор вычисляет время до появления новой свечи. Индикатор отображает в левом верхнем углу графика время в минутах и секундах в виде строки, а на последней свечке при помощи двух чисел (минуты:секунды). Это очень полезно для тех трейдеров, которым необходимо открывать позиции именно с появлением новых свечей.
Основная идея - показать сколько времени осталось до появления новой свечи:
Время появления = (Время открытия текущей свечи + Текущий таймфрейм) - Текущее время
Входные параметры:
- ShowComment: нужно установить "false", чтобы скрыть комментарий в левом углу графика.
- FontColor: цвет текста. Этот цвет используется только для текста, который отображается справа от формирующейся свечи.
- FontSize: размер текста, отображаемого справа от формирующейся свечи.
- FontName: название шрифта (например, "Arial" или "Arial Bold").
- Offset: значение отступа - через сколько пипсов от формирующейся свечи текст времени должен отображаться.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1552
Класс для воспроизведения музыки через устройство MIDIMD5 Hash
Вычисление 32-символьной строки MD5-хеша от переданного байтового массива
Сигналы входов и выходов по системе "Эффект пятницы"Narrowest Range Signal
Индикатор наименьшего диапазона определяет моменты, когда рынок находится в "сжатом" состоянии, что говорит о предстоящем пробое в ту или иную сторону.