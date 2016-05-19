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Индикаторы

CCI_Woodies - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2323
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Woodies

Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2016.

Рис.1. Индикатор CCI_Woodies

Рис.1. Индикатор CCI_Woodies

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Индикатор InstTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement.

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора в виде цветного облака.

AsymmetricStochNR_Cloud AsymmetricStochNR_Cloud

Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.