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CCI_Woodies - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Woodies
Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2016.
Рис.1. Индикатор CCI_Woodies
InstTrend_HTF
Индикатор InstTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Directed_Movement
Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement.
AsymmetricStochNR_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора в виде цветного облака.AsymmetricStochNR_Cloud
Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.