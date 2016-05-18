Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement.

Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора в виде цветного облака.