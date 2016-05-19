Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.