CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AsymmetricStochNR_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1923
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Svinozavr

Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud

Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud

AsymmetricStochNR_Sign AsymmetricStochNR_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора в виде цветного облака.

CCI_Woodies CCI_Woodies

Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.

RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.