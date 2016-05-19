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AsymmetricStochNR_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Svinozavr
Ассиметричный стохастический осциллятор в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор AsymmetricStochNR_Cloud
Семафорный сигнальный индикатор с использованием ассиметричного стохастического осциллятора в виде цветного облака.CCI_Woodies
Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.
Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном(маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.CCI_Woodies_HTF
Индикатор CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.