Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1097
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Verdadeiro autor:
Woodies
Dois osciladores CCI numa única janela na forma de nuvem colorida.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.03.2016.
Fig.1. Indicador CCI_Woodies
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15579
Exp_Directed_Movement
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador Directed_Movement.InstTrend_HTF
Indicador InstTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
CCI_Woodies_HTF
Indicador CCI_Woodies com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_CCI_Woodies
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador CCI_Woodies.