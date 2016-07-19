CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1097
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Verdadeiro autor:

Woodies

Dois osciladores CCI numa única janela na forma de nuvem colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.03.2016.

Fig.1. Indicador CCI_Woodies

Fig.1. Indicador CCI_Woodies

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15579

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador Directed_Movement.

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Indicador InstTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Indicador CCI_Woodies com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador CCI_Woodies.