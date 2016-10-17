und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI_Woodies - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 784
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Woodies
Zwei Ozillators CCI im gleichen Fenster in Form einer farbigen Wolke.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.03.2016. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator CCI_Woodies
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15579
Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Directed_Movement gebaut.InstTrend_HTF
Der Indikator InstTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_CCI_Woodies
Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators CCI_Woodies gebaut.