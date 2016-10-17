CodeBaseKategorien
CCI_Woodies - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten: 784
784
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Woodies

Zwei Ozillators CCI im gleichen Fenster in Form einer farbigen Wolke.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.03.2016. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator CCI_Woodies

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15579

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Directed_Movement gebaut.

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Der Indikator InstTrend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Der Indikator CCI_Woodies mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

Der Experte Exp_Directed_Movement wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators CCI_Woodies gebaut.