Indicadores

CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones: 878
878
Ranking:
(19)
Publicado:
CCI_Woodies.mq5 (6.79 KB) ver
Autor real: Woodies

Dos osciladores CCI en una ventana en forma de nube de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.03.2016.


Fig. 1. Indicador CCI_Woodies

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15579

Exp_Directed_Movement Exp_Directed_Movement

El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador Directed_Movement.

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

Indicador InstTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

Indicador CCI_Woodies con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_CCI_Woodies Exp_CCI_Woodies

El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador CCI_Woodies.