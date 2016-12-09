Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI_Woodies - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 878
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Woodies
Dos osciladores CCI en una ventana en forma de nube de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.03.2016.
Fig. 1. Indicador CCI_Woodies
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15579
El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador Directed_Movement.InstTrend_HTF
Indicador InstTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador CCI_Woodies con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_CCI_Woodies
El experto Exp_Directed_Movement está construido sobre la base del cambio de color del indicador CCI_Woodies.