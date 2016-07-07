请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Woodies
两条 CCI 指标在单一窗口里形成彩色云。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且于 2016 年 03 月 23 日发表在 mql4.com 的代码库。
图例.1. CCI_Woodies
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15579
Exp_Directed_Movement
这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 Directed_Movement 指标的颜色变化。InstTrend_HTF
指标 InstTrend 在输入参数中有时间帧选项。
CCI_Woodies_HTF
指标 CCI_Woodies 在输入参数中有时间帧选项。Exp_CCI_Woodies
这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 CCI_Woodies 指标的颜色变化。