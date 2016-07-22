無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCI_Woodies - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Woodies
色付きの雲の形として表される1つのウィンドウでの2つのCCIオシレータ。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年3月23日に公開されました。
図1 CCI_Woodies
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15579
Exp_Directed_Movement
Exp_Directed_Movement エキスパートアドバイザーはDirected_Movement指標の色の変化に基づいています。InstTrend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むInstTrend指標。
CCI_Woodies_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCI_Woodies指標。AsymmetricStochNR_Cloud
色付きの雲の形として表される非対称ストキャスティックオシレータ。