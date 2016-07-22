コードベースセクション
ポケットに対して
CCI_Woodies - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Woodies

色付きの雲の形として表される1つのウィンドウでの2つのCCIオシレータ。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2016年3月23日に公開されました。

図1　CCI_Woodies

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15579

