CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CCI Woodies - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6603
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Два индикатора CCI с разными периодами в одном подокне.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8339

Detrended Price Oscillator Detrended Price Oscillator

Индикатор выглядит как MA, поскольку отфильтровывает направление цены (тренд) по такому же принципу.

iAvgVol iAvgVol

Индикатор средних объемов.

Laguerre Laguerre

Индикатор Laguerre.

T3 Taotra T3 Taotra

Индикатор T3 Taotra.