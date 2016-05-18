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Exp_Directed_Movement - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Directed_Movement построен на основе изменения цвета индикатора Directed_Movement. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Directed_Movement.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Индикатор Directed_Movement с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Directed_Movement
Дважды сглаженный индикатор RSI в виде цветного облака.
Индикатор InstTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCI_Woodies
Два осциллятора CCI в одном окне в виде цветного облака.