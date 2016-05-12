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DarvasBoxesCloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DarvasBoxesCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DarvasBoxesCloud.mq5.
Рис.1. Индикатор DarvasBoxesCloud_HTF
trend_arrows
Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.VWAP_Close
Индикатор VWAP_Close для определения точек ликвидности, средней цены Close, взвешенной по объему.
VWAP_Close_HTF
Индикатор VWAP_Close с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.trend_arrows_HTF
Индикатор trend_arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.