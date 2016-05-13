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Индикаторы

VWAP_Close_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1816
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор VWAP_Close с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора VWAP_Close.mq5.

Рис.1. Индикатор VWAP_Close_HTF

Рис.1. Индикатор VWAP_Close_HTF

DarvasBoxesCloud_HTF DarvasBoxesCloud_HTF

Индикатор DarvasBoxesCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

trend_arrows trend_arrows

Индикатор Trend Arrows строит на ценовом графике линии поддержки и линии сопротивления в виде цветных точек.

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

Индикатор trend_arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_trend_arrows Exp_trend_arrows

Торговая система, построенная на сигналах индикатора trend_arrows.