Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KiS_max_min_Avg - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5211
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: KCBT
Индикатор, показывающий каналы.
Индикатор, показывающий каналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7473
LSMA_AppliedPrice
Индикатор LSMA Applied Price.3end
Показывает когда вам надо покупать, когда продавать. Позиция открывается при изменении цвета индикатора: появилась зелёеая точка - покупаем, появилась красная точка - продаем.
JMASlope
Индикатор JMA Slope.Traditional Itrend
Индикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.