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CCI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Классический Commodity Channel Index в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.
Рис.1. Индикатор CCI_Histogram
Exp_MAOscillatorHist
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MAOscillatorHist.d_XMA
Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.
RVI_Histogram_HTF
Осциллятор RVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSI_Histogram_HTF
Осциллятор RSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.