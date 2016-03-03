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Индикаторы

CCI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2482
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Классический Commodity Channel Index в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram

Рис.1. Индикатор CCI_Histogram

Exp_MAOscillatorHist Exp_MAOscillatorHist

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MAOscillatorHist.

d_XMA d_XMA

Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.

RVI_Histogram_HTF RVI_Histogram_HTF

Осциллятор RVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RSI_Histogram_HTF RSI_Histogram_HTF

Осциллятор RSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.