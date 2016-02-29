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Exp_ForexLine - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ForexLine. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета скользящей средней.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ForexLine.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Сигнальный индикатор, указывающий на разворотные бары по системе Билла Вильямса Profitunity без учета ангуляции относительно пасти индикатора AlligatorExp_Extrem_N
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Extrem_N.
Стохастический осциллятор с подавлением шума FastStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMAOscillator
Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов, так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров.