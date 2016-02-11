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ColorStochNR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Стохастический осциллятор с подавлением шума ColorStochNR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorStochNR.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorStochNR_HTF
TripleBolling_Modified
Индикатор отрисовывает три пары полос Боллинджера.OrderExample
Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().
BSI
Индикатор силы отскока (BSI) демонстрирует силу отскока в соответствии с методом Вайкоффа.Price_Channel_Central
Индикатор канала. Индикатор также отображает текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.