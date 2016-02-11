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Индикаторы

PricePercentRange - индикатор для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
3016
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Индикатор для MetaTrader 5, который рассчитывает движение цены на основе процентного соотношения High и Low на 100 барах.

EURJPYH1-PricePercentRange

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14668

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price VWAP Lite - Volume Weighted Average Price

Индикатор в течение дня вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день.

ManualTradeOnStrategyTester ManualTradeOnStrategyTester

Простой способ выставления ордеров вручную в Тестере Стратегий.

BB_OsMA BB_OsMA

Индикатор OsMA в форме сфероидов, отклонение показывается в виде линий сверху и снизу.

OrderExample OrderExample

Советник отправляет торговый запрос с использованием функции OrderSendAsync().