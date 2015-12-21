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Индикаторы

Volatility Step Channel - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
6590
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Строит индикатор Step Channel на основе волатильности (индикатор волатильности Base Volatility).

Обновления (12/09/2015):

  • v 1.01 — Добавлен гибридный режим.

Volatility Step Channel

* Базовый индикатор волатильности — 70 MA от StdDev(10).

Настройки:

Настройки индикатора Volatility Step Channel

Рекомендации:

2 шаговых канала

Используются 2 шаговых канала


Настройки первого канала


Настройки второго канала

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13820

Закрытие всех ордеров по текущему символу Закрытие всех ордеров по текущему символу

Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).

Daily Break Point Daily Break Point

Cтратегия для H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.

Master Tools Master Tools

Управление капиталом/ Точка разворота/ Дневное открытие/ Уровни поддержки и сопротивления/ Сетка/ Информация обо всех настройках/ Индикатор тенденций