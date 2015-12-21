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Volatility Step Channel - индикатор для MetaTrader 4
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Строит индикатор Step Channel на основе волатильности (индикатор волатильности Base Volatility).
Обновления (12/09/2015):
- v 1.01 — Добавлен гибридный режим.
* Базовый индикатор волатильности — 70 MA от StdDev(10).
Настройки:
Рекомендации:
Используются 2 шаговых канала
Настройки первого канала
Настройки второго канала
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13820
Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.Money Manager Graphic Tool
Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).
Cтратегия для H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.Master Tools
Управление капиталом/ Точка разворота/ Дневное открытие/ Уровни поддержки и сопротивления/ Сетка/ Информация обо всех настройках/ Индикатор тенденций