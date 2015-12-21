Volatility Step Channel

Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.

Cтратегия для H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.

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