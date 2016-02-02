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MaxminChannelWithSlope_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MaxminChannelWithSlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MaxminChannelWithSlope.mq5.
Рис.1. Индикатор MaxminChannelWithSlope_HTF
Индикатор BaseVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Volatility_Step_Channel
Индикатор строит шаговый канал Step Channel на основе волатильности.
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.RJTX_Matches_Smoothed
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок. Каждая спичка представляет собой линию между сглаженной ценой открытия одного бара и сглаженной ценой закрытия следующего.