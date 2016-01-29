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ColorBearsGap_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBearsGap.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorBearsGap_HTF
ColorBullsGap_HTF
Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Stream
Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.MaxminChannelWithSlope
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