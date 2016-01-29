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Индикаторы

ColorBearsGap_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1721
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorBearsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикаторов необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBearsGap.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorBearsGap_HTF

Рис.1. Индикатор ColorBearsGap_HTF

ColorBullsGap_HTF ColorBullsGap_HTF

Индикатор ColorBullsGap с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Stream Stream

Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках. В расчет принимается тело бара, цена открытия и цена закрытия бара.

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

Семафорный сигнальный индикатор с использованием экстремумов цены за два периода, определяемых входным параметром индикатора.

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Простой Max-Min канал с уклоном.