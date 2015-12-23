CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Простой Max-Min канал с уклоном - индикатор для MetaTrader 4

fajuzi
fajuzi

fajuzi

3 кода 2 темы 17 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
5210
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если xslope=0, он становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя моментума.

Простой Max-Min канал со слоупом

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14316

Close At Time Close At Time

Close At Time — советник, который закрывает открытые позиции, или удаляет отложенные ордера, или делает и то, и другое. Также вы можете уточнить, как они должны быть закрыты - по символу, по "магическому числу" или по номеру тикета.

Cidomo_v.1 Cidomo_v.1

Стратегия этого советника — выставление отложенных ордеров на дневной пробой максимумов и минимумов предыдущего дня.

ZigZag Dual Buffer ZigZag Dual Buffer

Индикатор ZigZag, использующий двойные буферы для хранения данных о точках максимумов и минимумов.

Одновременная покупка и продажа Одновременная покупка и продажа

Советник реализует стратегию сетки путем одновременного размещения ордеров Buy и Sell.