Close At Time — советник, который закрывает открытые позиции, или удаляет отложенные ордера, или делает и то, и другое. Также вы можете уточнить, как они должны быть закрыты - по символу, по "магическому числу" или по номеру тикета.

Стратегия этого советника — выставление отложенных ордеров на дневной пробой максимумов и минимумов предыдущего дня.