Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XEnvelopes - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1790
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Классический индикатор Envelopes с использованием алгоритмов универсального усреднения и закрашиванием канала цветным фоном.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XEnvelopes
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок. Каждая спичка представляет собой линию между сглаженной ценой открытия одного бара и сглаженной ценой закрытия следующего.RJTX_Matches
Индикатор помогает определять конец и начало трендов на основании наклона линий "спичек" и цвета их головок.
Индикатор Volatility_Step_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XEnvelopes2
Два канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде.