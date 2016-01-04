Этот индикатор — моя попытка оценить реальную рыночную стоимость. Идеей было создать что-то, что меняет направление медленнее рыночной цены и лучше соответствует ситуации, чем скользящая средняя.

Индикатор растет, если цена находится выше него, и движется вниз, если цена ниже. Скорость роста/падения пропорциональна среднему различию между минимумами и максимумами баров за заданный в параметрах период.



